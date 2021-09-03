Паралимпиада-2020: Украина получила еще одно золото и четыре серебра на Играх в Токио

Паралимпиада-2020: Украина получила еще одно золото и четыре серебра на Играх в Токио

В активе нашей сборной уже 89 наград.

Еще одно золото и четыре серебра. Сегодня утром, 3 сентября, украинские паралимпийцы на Играх в Токио уже успели завоевать 5 медалей.

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Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 сентября.

Так, гребец Сергей Емельянов стал чемпионом на дистанции в 200 метров на байдарке. Николай Синюк на этой же дистанции был вторым в своем классе. Серебро в метании диска получил Николай Жабняк. Егор Дементьев в гонке на велошоссе финишировал вторым. И получил свою третью награду на Паралимпиаде. Легкоатлетка Людмила Данилина в напряженной борьбе завоевала серебряную медаль в забеге на 1 500 метров. После финиша спортсменке понадобилась медицинская помощь.

Таким образом, в активе нашей сборной уже 89 медалей: 21 золото, 43 серебра, 25 бронз.

Напомним, 24 августа — 5 сентября 2021 года в Токио проходят Паралимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Украину на Играх представляют 143 паралимпийца, они выступают в 15 из 22 видов спорта.

Паралимпиада в Токио: в новый день Игр украинцы уже успели завоевать одно золото и четыре серебра

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