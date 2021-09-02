Паралимпиада-2020: Украина завоевала 82-ю награду на Играх в столице Японии

Паралимпиада-2020: Украина завоевала 82-ю награду на Играх в столице Японии

Пловец Антон Коль положил в копилку нашей команды 38-е "серебро".

Украинский пловец Антон Коль стал серебряным призером Паралимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 50 метров на спине (класс - S1).

Наш соотечественник финишировал вторым со временем 1:13.78 минуты. "Золото" взял Ияд Шалаби из Израиля - 1:11.79 минуты. Бронзовую награду получил итальянец Франческо Беттелла - 1:14.87 минуты.

Для Антона это вторая медаль в Токио-2020. В первый соревновательный день Паралимпиады 31-летний спортсмен выиграл "серебро" на 100-метровке на спине.

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Теперь в активе украинской сборной 82 награды Паралимпады в Токио: 20 золотых, 38 серебряных и 24 бронзовые. Украина находится в топ-5 медального зачета и идет четвертой по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что пловец Максим Крипак завоевал 20-е "золото" Украины на Паралимпиаде-2020. Для него четвёртый личное "золото" на Играх в Токио.

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