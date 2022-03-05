Паралимпиада-2022: в первый соревновательный день украинцы завоевали три медали

Паралимпиада-2022: в первый соревновательный день украинцы завоевали три медали

Григорий Волчинский получил первое "золото" Украины.

На Паралимпиаде-2022 в Пекине в первый соревновательный день украинцы завоевали три медали.

"Суспільне" передает, что первый комплект медалей был разыгран в сидячем классе среди женщин, 19-летняя украинка Анастасия Лалетина финишировала десятой. "Золото" выиграла американка украинского происхождения Оксана Мастерс.

When you win a #WinterParalympics gold medal 6 months after winning two golds at the summer Paralympics.@OksanaMasters x @TeamUSA pic.twitter.com/KmxZFJgbxQ — NBC Olympics (@NBCOlympics) March 5, 2022

А в следующих трех спринтах украинцы получили награды.

Первую медаль Пекина-2022 выиграл Тарас Радь (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата), ставший вице-чемпионом в спринте.

Второе "серебро" для Украины выиграла Людмила Ляшенко (спортсменка с поражением опорно-двигательного аппарата), тоже финишировавшая второй в спринте (класс стоя).

Кроме того, еще две украинки оказались в топ-6: Юлия Батенкова-Бауман финишировала четвертой, а Ирина Буй – шестой.

А первое "золото" Украины завоевал 33-летний Григорий Вовчинский (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата) в спринте в классе стоя. Украинец опередил ближайшего соперника на 46 секунд!

Церемония открытия Игр прошла накануне.

Флаг Украины перед началом Паралимпиады-2022 нес биатлонист Максим Яровой.

Из-за полномасштабного вторжения Украине уделили немало внимания. Организаторы соревнований подсветили арену в сине-желтый цвет.