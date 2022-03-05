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Паралимпиада-2022: в первый соревновательный день украинцы завоевали три медали

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Паралимпиада-2022: в первый соревновательный день украинцы завоевали три медали

Григорий Волчинский получил первое "золото" Украины.

На Паралимпиаде-2022 в Пекине в первый соревновательный день украинцы завоевали три медали.

"Суспільне" передает, что первый комплект медалей был разыгран в сидячем классе среди женщин, 19-летняя украинка Анастасия Лалетина финишировала десятой. "Золото" выиграла американка украинского происхождения Оксана Мастерс.

А в следующих трех спринтах украинцы получили награды.

  • Первую медаль Пекина-2022 выиграл Тарас Радь (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата), ставший вице-чемпионом в спринте.
  • Второе "серебро" для Украины выиграла Людмила Ляшенко (спортсменка с поражением опорно-двигательного аппарата), тоже финишировавшая второй в спринте (класс стоя).

Кроме того, еще две украинки оказались в топ-6: Юлия Батенкова-Бауман финишировала четвертой, а Ирина Буй – шестой.

  • А первое "золото" Украины завоевал 33-летний Григорий Вовчинский (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата) в спринте в классе стоя. Украинец опередил ближайшего соперника на 46 секунд!

Церемония открытия Игр прошла накануне.

Флаг Украины перед началом Паралимпиады-2022 нес биатлонист Максим Яровой.

Из-за полномасштабного вторжения Украине уделили немало внимания. Организаторы соревнований подсветили арену в сине-желтый цвет.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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