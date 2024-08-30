Паралимпиада-2024: кто из украинских спортсменов стал обладателями медалей

Сейчас в копилке "сине-желтых" четыре награды.
28 августа в Париже торжественной церемонией открытия стартовали Паралимпийские игры-2024. Соревнования продлятся до 8 сентября.
Украина на Паралимпиаде-2024 представлена 140 атлетами, которые будут соревноваться по 17 видам спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.
Рассказываем, кто из украинских параатлетов выиграл медали на Играх в столице Франции.
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024
"Серебро":
- Антон Коль (плавание, 100 м, спина, класс S1)
- Ирина Пойда (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5)
"Бронза":
- Анна Гонтарь (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс S6)
- Александр Комаров (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5)
Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.
Читайте также:
Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция второго соревновательного дня
Паралимпийские игры-2024: медальный зачет
Паралимпиада-2024: где в Украине смотреть трансляции соревнований