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Паралимпиада-2024: кто из украинских спортсменов стал обладателями медалей

Паралимпиада-2024: кто из украинских спортсменов стал обладателями медалей

Александр Комаров / Фото: Национальный паралимпийский комитет Украины

Сейчас в копилке "сине-желтых" четыре награды.

28 августа в Париже торжественной церемонией открытия стартовали Паралимпийские игры-2024. Соревнования продлятся до 8 сентября.

Украина на Паралимпиаде-2024 представлена 140 атлетами, которые будут соревноваться по 17 видам спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Рассказываем, кто из украинских параатлетов выиграл медали на Играх в столице Франции.

Все медали Украины на Паралимпиаде-2024

"Серебро":

  • Антон Коль (плавание, 100 м, спина, класс S1)
  • Ирина Пойда (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5)

"Бронза":

  • Анна Гонтарь (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс S6)
  • Александр Комаров (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5)

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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