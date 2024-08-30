Паралимпиада-2024: кто из украинских спортсменов стал обладателями медалей

Сейчас в копилке "сине-желтых" четыре награды.

28 августа в Париже торжественной церемонией открытия стартовали Паралимпийские игры-2024. Соревнования продлятся до 8 сентября.

Украина на Паралимпиаде-2024 представлена 140 атлетами, которые будут соревноваться по 17 видам спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Рассказываем, кто из украинских параатлетов выиграл медали на Играх в столице Франции.

Все медали Украины на Паралимпиаде-2024

"Серебро":

Антон Коль (плавание, 100 м, спина, класс S1)

(плавание, 100 м, спина, класс S1) Ирина Пойда (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5)

"Бронза":

Анна Гонтарь (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс S6)

(плавание, 50 метров, вольный стиль, класс S6) Александр Комаров (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5)

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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