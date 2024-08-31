Паралимпиада-2024: Украина завоевала четыре награды во второй день и поднялась в медальном зачете

Всего украинские параатлеты на Играх в Париже завоевали уже восемь медалей.

Украина завоевала четыре награды во второй соревновательный день Паралимпийских игр-2024, которые проходят в Париже.

В пятницу, 30 августа, украинские параатлеты завоевали одну золотую и три серебряные медали.

"Золото" выборол пловец Александр Комаров, который с паралимпийским рекордом (1:07,77 минуты) стал лучшим на дистанции 100 метров вольным стилем (класс S5).

Для Комарова это вторая награда на Играх в Париже. В первый соревновательный день Александр стал бронзовым призером на 200-метровке вольным стилем (класс S5),

Обладателями "серебра" стали Владислав Белый (легкая атлетика, метание копья, класс F38), Ирина Пойда (плавание, 100 метров, вольный стиль, класс S5) и Наталья Кобзарь (легкая атлетика, бег на 200 метров, класс T37).

Для Пойды это вторая медаль на Паралимпиаде-2024. В первый соревновательный день Ирина стала серебряной призеркой на 200-метровке вольным стилем (класс S5).

По итогам двух соревновательных дней украинские паралимпийцы на Играх-2024 завоевали уже восемь медалей: одну золотую, пять серебряных и две бронзовые.

После второго дня Паралимпиады-2024 сборная Украины поднялась в медальном зачете с 17-го на 13-е место.

Лидирует в медальном зачете Китай (12 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали). На второй позиции – Великобритания (6+6+3), третьей идет Бразилия (5+1+7).

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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