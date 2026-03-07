Паралимпиада-2026 — день 1: расписание и результаты выступлений украинцев 7 марта

Людмила Ляшенко / © Associated Press

Реклама

В субботу, 7 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит первый соревновательный день.

В этот день выступят 19 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в двух видах спорта: парабиатлоне и парасноубординге.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в первый день Паралимпиады-2026.

Реклама

Расписание и результаты выступлений украинцев в 1-й день Паралимпиады-2026

12:35. Парабиатлон. Спринт, мужчины, класс сидя. Григорий Шимко, Павел Баль, Александр Алексик, Василий Кравчук, Тарас Радь

13:07. Парасноубординг. Сноуборд-кросс, мужчины, класс SB-UL. Владислав Хильченко

14:00. Парабиатлон. Спринт, женщина, класс стоя. Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Александра Кононова, Ирина Буй

14:40. Парабиатлон. Спринт, мужчины, класс стоя. Серафим Драгун, Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк

Реклама

15:15. Парабиатлон. Спринт, женщины с нарушениями зрения. Романа Лобашева, Илона Варковец, Александра Даниленко, Оксана Шишкова

15:50. Парабиатлон. Спринт, мужчины, с нарушениями зрения. Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Александр Казик

XIV зимние Паралимпийские игры продлятся с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На них разыграют 79 комплектов медалей в шести паралимпийских видах спорта.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Реклама

Отметим, что в пятницу, 6 марта, состоялась церемония открытия Паралимпиады-2026, которую Украина полностью бойкотировала из-за участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

К бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, как минимум на уровне правительственных лиц, присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания, Франция и Австралия.

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.