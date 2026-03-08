Паралимпиада-2026 — день 2: расписание и результаты выступлений украинцев 8 марта

Александра Кононова и Людмила Ляшенко / Национальный паралимпийский комитет Украины

В воскресенье, 8 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит второй соревновательный день.

В этот день выступят 23 украинца. "Сине-желтые" будут представлены в двух видах спорта: парабиатлоне и парасноубординге.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов во второй день Паралимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев во 2-й день Паралимпиады-2026

11:30. Парабиатлон. Индивидуальная гонка, мужчины, класс сидя. Григорий Шимко, Павел Баль, Александр Алексик, Василий Кравчук, Тарас Радь

12:00. Парасноубординг. Сноуборд-кросс, мужчины, класс SB-UL. Владислав Хильченко

13:10. Парабиатлон. Индивидуальная гонка, женщины, класс стоя. Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Александра Кононова, Ирина Буй

13:30. Парабиатлон. Индивидуальная гонка, мужчины, класс стоя. Серафим Драгун, Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк

14:15. Парабиатлон. Индивидуальная гонка, женщины, с нарушениями зрения. Романа Лобашева, Илона Казик, Александра Даниленко, Оксана Шишкова

15:00. Парабиатлон. Индивидуальная гонка, мужчины, с нарушениями зрения. Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Александр Казик

Напомним, что после первого соревновательного дня Украина возглавила медальный зачет Паралимпийских игр-2026. "Сине-желтые" 7 марта завоевали шесть наград: три золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.