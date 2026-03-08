- Дата публикации
Паралимпиада-2026 — день 2: расписание и результаты выступлений украинцев 8 марта
Во второй соревновательный день зимней Паралимпиады-2026 выступят 23 украинца.
В воскресенье, 8 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит второй соревновательный день.
В этот день выступят 23 украинца. "Сине-желтые" будут представлены в двух видах спорта: парабиатлоне и парасноубординге.
Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов во второй день Паралимпиады-2026.
Расписание и результаты выступлений украинцев во 2-й день Паралимпиады-2026
11:30. Парабиатлон. Индивидуальная гонка, мужчины, класс сидя. Григорий Шимко, Павел Баль, Александр Алексик, Василий Кравчук, Тарас Радь
12:00. Парасноубординг. Сноуборд-кросс, мужчины, класс SB-UL. Владислав Хильченко
13:10. Парабиатлон. Индивидуальная гонка, женщины, класс стоя. Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Александра Кононова, Ирина Буй
13:30. Парабиатлон. Индивидуальная гонка, мужчины, класс стоя. Серафим Драгун, Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк
14:15. Парабиатлон. Индивидуальная гонка, женщины, с нарушениями зрения. Романа Лобашева, Илона Казик, Александра Даниленко, Оксана Шишкова
15:00. Парабиатлон. Индивидуальная гонка, мужчины, с нарушениями зрения. Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Александр Казик
Напомним, что после первого соревновательного дня Украина возглавила медальный зачет Паралимпийских игр-2026. "Сине-желтые" 7 марта завоевали шесть наград: три золотые, одну серебряную и две бронзовые.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.