Паралимпиада-2026 — день 3: расписание всех соревнований 9 марта

Парахоккей / © Associated Press

Реклама

В понедельник, 9 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится третий соревновательный день.

Будут разыграны награды только в одном виде спорта — парагорнолыжном, где атлеты будут соревноваться в супергиганте.

Также состоятся матчи в керлинге на колесных креслах и парахоккее.

Реклама

Украинские спортсмены в третий день Паралимпиады-2026 не будут выступать. "Сине-желтые" не представлены в керлинге на колесных креслах и парахоккее, а в парагорнолыжном спорте единственный представитель нашей сборной выступает в технических видах, где соревнования состоятся позже.

Вашему вниманию расписание всех соревнований третьего дня Паралимпийских игр-2026.

Расписание соревнований 3-го дня Паралимпиады-2026

9:00. Парагорнолыжный спорт. Супергигант (среди спортсменов с поражением зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата). Финал

9:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Республика Корея — Великобритания

Реклама

9:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Швеция — США

9:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Канада — Латвия

9:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Словакия — Италия

10:05. Парахоккей. Предварительный этап. Группа А. Китай — Италия

Реклама

13:35. Парахоккей. Предварительный этап. Группа B. Чехия — Словакия

14:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Латвия — Япония

14:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Италия — Великобритания

14:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. США — Китай

Реклама

14:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Республика Корея — Эстония

17:05. Парахоккей. Предварительный этап. Группа А. Германия — США

18:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Республика Корея — Словакия

18:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Великобритания — Швеция

Реклама

18:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. США — Латвия

18:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Норвегия — Китай

20:35. Парахоккей. Предварительный этап. Группа B. Япония — Китай

Отметим, что после второго соревновательного дня Украина идет второй в медальном зачете Паралимпийских игр-2026, уступая только Китаю. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.

Реклама

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

"Сине-желтые" соревнуются за медали в четырех из шести видов спорта: парабиатлон, паралижные гонки, парагорнолыжный спорт и парасноубординг.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.