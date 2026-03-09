- Дата публикации
Паралимпиада-2026 — день 3: расписание всех соревнований 9 марта
Украина не представлена ни одним спортсменом в третий день Паралимпиады-2026.
В понедельник, 9 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится третий соревновательный день.
Будут разыграны награды только в одном виде спорта — парагорнолыжном, где атлеты будут соревноваться в супергиганте.
Также состоятся матчи в керлинге на колесных креслах и парахоккее.
Украинские спортсмены в третий день Паралимпиады-2026 не будут выступать. "Сине-желтые" не представлены в керлинге на колесных креслах и парахоккее, а в парагорнолыжном спорте единственный представитель нашей сборной выступает в технических видах, где соревнования состоятся позже.
Вашему вниманию расписание всех соревнований третьего дня Паралимпийских игр-2026.
Расписание соревнований 3-го дня Паралимпиады-2026
9:00. Парагорнолыжный спорт. Супергигант (среди спортсменов с поражением зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата). Финал
9:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Республика Корея — Великобритания
9:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Швеция — США
9:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Канада — Латвия
9:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Словакия — Италия
10:05. Парахоккей. Предварительный этап. Группа А. Китай — Италия
13:35. Парахоккей. Предварительный этап. Группа B. Чехия — Словакия
14:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Латвия — Япония
14:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Италия — Великобритания
14:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. США — Китай
14:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Республика Корея — Эстония
17:05. Парахоккей. Предварительный этап. Группа А. Германия — США
18:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Республика Корея — Словакия
18:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Великобритания — Швеция
18:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. США — Латвия
18:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Норвегия — Китай
20:35. Парахоккей. Предварительный этап. Группа B. Япония — Китай
Отметим, что после второго соревновательного дня Украина идет второй в медальном зачете Паралимпийских игр-2026, уступая только Китаю. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
"Сине-желтые" соревнуются за медали в четырех из шести видов спорта: парабиатлон, паралижные гонки, парагорнолыжный спорт и парасноубординг.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.