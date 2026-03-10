Паралимпиада-2026 — день 4: расписание и результаты выступлений украинцев 10 марта

Украина на Паралимпиаде-2026 / Национальный паралимпийский комитет Украины

Во вторник, 10 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит четвертый соревновательный день.

В этот день выступят 14 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в одном виде спорта: паралыжных гонках.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в четвертый день Паралимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 4-й день Паралимпиады-2026

10:55. Паралыжные гонки. Спринт, мужчина, класс сидя, квалификация. Павел Баль, Тарас Радь, Александр Алексик, Василий Кравчук, Григорий Шимко

11:25. Паралыжные гонки. Спринт, женщины, класс стоя, квалификация. Людмила Ляшенко, Александра Кононова, Ирина Буй

11:35. Паралыжные гонки. Спринт, мужчины, класс стоя, квалификация. Серафим Драгун, Григорий Вовчинский

11:55. Паралыжные гонки. Спринт, женщины, класс с нарушением зрения, квалификация. Оксана Шишкова, Романа Лобашева

12:05. Паралыжные гонки. Спринт, мужчины, класс с нарушением зрения, квалификация. Дмитрий Суярко, Игорь Кравчук

14:29. Паралыжные гонки. Спринт, мужчины, класс сидя, финал (в случае квалификации)

14:38. Паралыжные гонки. Спринт, женщины, класс стоя, финал (в случае квалификации)

14:45. Паралыжные гонки. Спринт, мужчины, класс стоя, финал (в случае квалификации)

14:54. Паралыжные гонки. Спринт, женщины, класс с нарушением зрения, финал (в случае квалификации)

15:01. Паралыжные гонки. Спринт, мужчины, класс с нарушением зрения, финал (в случае квалификации)

Отметим, что после третьего состязания Украина идет второй в медальном зачете Паралимпийских игр-2026, уступая только Китаю. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.