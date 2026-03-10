- Дата публикации
Паралимпиада-2026 — день 4: расписание и результаты выступлений украинцев 10 марта
В четвертый соревновательный день зимней Паралимпиады-2026 выступят 14 украинских спортсменов.
Во вторник, 10 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит четвертый соревновательный день.
В этот день выступят 14 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в одном виде спорта: паралыжных гонках.
Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в четвертый день Паралимпиады-2026.
Расписание и результаты выступлений украинцев в 4-й день Паралимпиады-2026
10:55. Паралыжные гонки. Спринт, мужчина, класс сидя, квалификация. Павел Баль, Тарас Радь, Александр Алексик, Василий Кравчук, Григорий Шимко
11:25. Паралыжные гонки. Спринт, женщины, класс стоя, квалификация. Людмила Ляшенко, Александра Кононова, Ирина Буй
11:35. Паралыжные гонки. Спринт, мужчины, класс стоя, квалификация. Серафим Драгун, Григорий Вовчинский
11:55. Паралыжные гонки. Спринт, женщины, класс с нарушением зрения, квалификация. Оксана Шишкова, Романа Лобашева
12:05. Паралыжные гонки. Спринт, мужчины, класс с нарушением зрения, квалификация. Дмитрий Суярко, Игорь Кравчук
14:29. Паралыжные гонки. Спринт, мужчины, класс сидя, финал (в случае квалификации)
14:38. Паралыжные гонки. Спринт, женщины, класс стоя, финал (в случае квалификации)
14:45. Паралыжные гонки. Спринт, мужчины, класс стоя, финал (в случае квалификации)
14:54. Паралыжные гонки. Спринт, женщины, класс с нарушением зрения, финал (в случае квалификации)
15:01. Паралыжные гонки. Спринт, мужчины, класс с нарушением зрения, финал (в случае квалификации)
Отметим, что после третьего состязания Украина идет второй в медальном зачете Паралимпийских игр-2026, уступая только Китаю. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.