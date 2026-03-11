Паралимпиада-2026 — день 5: расписание и результаты выступлений украинцев 11 марта

Дмитрий Суярко / Национальный паралимпийский комитет Украины

В среду, 11 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит пятый соревновательный день.

В этот день выступят трое украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в одном виде спорта — паралыжных гонках.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в пятый день Паралимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 5-й день Паралимпиады-2026

13:25. Паралыжные гонки. Интервальный старт, женщины, 10 км классическим стилем. Романа Лобашева

13:55. Паралыжные гонки. Интервальный старт, мужчины, 10 км классическим стилем. Дмитрий Суярко, Игорь Кравчук

После четвертого состязательного дня Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.