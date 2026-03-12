- Дата публикации
Паралимпиада-2026 — день 6: расписание всех соревнований 12 марта
Украина не представлена ни одним спортсменом в шестой день Паралимпиады-2026.
В четверг, 12 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдет шестой соревновательный день.
Будут разыграны награды только в одном виде спорта — парагорнолыжном. Также состоятся немедальные матчи в керлинге на креслах колесных и парахоккее.
Украинские спортсмены в шестой день Паралимпиады-2026 не выступят.
Вашему вниманию расписание всех соревнований шестого дня Паралимпийских игр-2026.
Расписание соревнований 6-го дня Паралимпиады-2026
10:00. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. С нарушением зрения. 1-я попытка
10:25. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Стоя. 1-я попытка
10:50. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Сидя. 1-я попытка
13:30. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. С нарушением зрения. 2-я попытка
13:45. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Стоя. 2-я попытка
14:05. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Сидя. 2-я попытка
14:35. Керлинг на креслах колесных. Команды. Круговой тур
Канада — Республика Корея.
Китай — Швеция
Норвегия — США
Италия — Латвия
15:35. Парахоккей. Классификационный матч (5-8 места). Словакия — Германия
19:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Круговой тур
Китай — Словакия
Норвегия — Великобритания.
Республика Корея — Италия
Канада — США
20:05. Парахоккей. Классификационный матч (5-8 места). Италия — Япония
Отметим, что после пятого соревновательного дня Украина занимает седьмое место в медальном зачете Паралимпийских игр-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
"Сине-желтые" соревнуются за медали в четырех из шести видов спорта: парабиатлон, паралижные гонки, парагорнолыжный спорт и парасноубординг.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.