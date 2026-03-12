Паралимпиада-2026 — день 6: расписание всех соревнований 12 марта

Порохоккей / © Associated Press

В четверг, 12 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдет шестой соревновательный день.

Будут разыграны награды только в одном виде спорта — парагорнолыжном. Также состоятся немедальные матчи в керлинге на креслах колесных и парахоккее.

Украинские спортсмены в шестой день Паралимпиады-2026 не выступят.

Вашему вниманию расписание всех соревнований шестого дня Паралимпийских игр-2026.

Расписание соревнований 6-го дня Паралимпиады-2026

10:00. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. С нарушением зрения. 1-я попытка

10:25. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Стоя. 1-я попытка

10:50. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Сидя. 1-я попытка

13:30. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. С нарушением зрения. 2-я попытка

13:45. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Стоя. 2-я попытка

14:05. Парагорнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Сидя. 2-я попытка

14:35. Керлинг на креслах колесных. Команды. Круговой тур

Канада — Республика Корея.

Китай — Швеция

Норвегия — США

Италия — Латвия

15:35. Парахоккей. Классификационный матч (5-8 места). Словакия — Германия

19:35. Керлинг на креслах колесных. Смешанные команды. Круговой тур

Китай — Словакия

Норвегия — Великобритания.

Республика Корея — Италия

Канада — США

20:05. Парахоккей. Классификационный матч (5-8 места). Италия — Япония

Отметим, что после пятого соревновательного дня Украина занимает седьмое место в медальном зачете Паралимпийских игр-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

"Сине-желтые" соревнуются за медали в четырех из шести видов спорта: парабиатлон, паралижные гонки, парагорнолыжный спорт и парасноубординг.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.