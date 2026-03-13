Паралимпиада-2026 — день 7: расписание и результаты выступлений украинцев 13 марта

Чемпион Паралимпиды-2026 Александр Казик вместе с гайдом Сергеем Кучерявым / Национальный паралимпийский комитет Украины

В пятницу, 13 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит седьмой соревновательный день.

В этот день выступят 23 украинца. "Сине-желтые" будут представлены в двух видах спорта — парасноубординге и парабиатлоне.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в пятый день Паралимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 7-й день Паралимпиады-2026

10:22. Параноубординг. Банкд-слалом. Мужчины, класс SB-UL, первый спуск. Владислав Хильченко

11:00. Парабиатлон. Спринт-преследование. Мужчины, сидя, квалификация. Тарас Радь, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Григорий Шимко

11:35. Парабиатлон. Спринт-преследование. Женщины, стоя, квалификация. Ирина Буй, Александра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко

11:50. Парабиатлон. Спринт-преследование. Мужчины, стоя, квалификация. Сергей Романюк, Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Серафим Драгун

12:05. Парабиатлон. Спринт-преследование. Женщины, с нарушением зрения, квалификация. Александра Даниленко, Оксана Шишкова, Илона Казик, Романа Лобашева

12:20. Парабиатлон. Спринт-преследование. Мужчины, с нарушением зрения, квалификация. Александр Казик, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Дмитрий Суярко, Игорь Кравчук

12:22. Парасноубординг. Банкд-слалом. Мужчины, класс SB-UL, второй спуск

13:45. Пробиатлон. Спринт-преследование. Мужчины, сидя, финал

14:10. Парабиатлон. Спринт-преследование. Женщины, стоя, финал

14:25. Парабиатлон. Спринт-преследование. Мужчины, стоя, финал

14:50. Парабиатлон. Спринт-преследование. Мужчины, с нарушением зрения

15:50. Парабиатлон. Спринт-преследование. Женщины, с нарушением зрения

После шестого соревнотельного дня Украина занимает седьмое место в медальном зачете Паралимпийских игр-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.