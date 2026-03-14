Паралимпиада-2026 — день 8: расписание и результаты выступлений украинцев 14 марта

Национальный паралимпийский комитет Украины

В субботу, 14 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит восьмой соревновательный день.

В этот день выступят 8 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в одном виде спорта — паралыжных гонках, где поборются за медали в эстафетах, которые объединяют представителей всех трех классов: сидя, стоя и с нарушением зрения.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в восьмой день Паралимпиады-2026.

Расписание и результаты выступлений украинцев в 8-й день Паралимпиады-2026

11:00. Паралыжные гонки. Смешанная эстафета. Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко

12:15. Паралыжные гонки. Открытая эстафета. Дмитрий Суярко, Василий Кравчук, Григорий Вовчинский и Серафим Драгун

После седьмого соревновательного дня Украина занимает седьмое место в медальном зачете Паралимпийских игр-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе 16 наград: три золотые, шесть серебряных и семь бронзовых.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.