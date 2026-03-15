Паралимпиада-2026 — день 9: расписание и результаты выступлений украинцев 15 марта

Украинские паралимпийцы / Национальный паралимпийский комитет Украины

Реклама

В воскресенье, 15 марта, на зимних Паралимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит заключительный, девятый соревновательный день.

В этот день выступят 18 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в двух видах спорта — парагорнолыжном и паралыжных гонках.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в последний день Паралимпиады-2026.

Реклама

Расписание и результаты выступлений украинцев в 9-й день Паралимпиады-2026

10:25. Паралыжные гонки. 20 км вольным стилем. Мужчин, класс сидя. Григорий Шимко, Василий Кравчук, Александр Алексик, Павел Баль

10:25. Парагорнолыжный спорт. Слалом. Мужчины, стоя класс, первый спуск. Максим Гелюта

11:45. Паралыжные гонки. 20 км вольным стилем. Женщины, стоя класс. Богдана Конашук, Ирина Буй, Александра Кононова, Людмила Ляшенко

12:00. Паралыжные гонки. 20 км вольным стилем. Мужчины, класс стоя. Дмитрий Середа, Серафим Драгун, Сергей Романюк

Реклама

13:20. Паралыжные гонки. 20 км вольным стилем. Женщины, с нарушением зрения. Романа Лобашева, Оксана Шишкова

13:30. Паралыжные гонки. 20 км вольным стилем. Мужчины, с нарушением зрения. Максим Мурашковский, Игорь Кравчук, Дмитрий Суярко, Александр Казик

14:20. Парагорнолыжный спорт. Слалом. Мужчины, класс стоя, второй спуск. Максим Гелюта

Перед заключительным соревновательным днем Украина занимает седьмое место в медальном зачете Паралимпийских игр-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе 17 наград: три золотые, семь серебряных и семь бронзовых.

Реклама

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом . Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Из-за этого Украина бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады-2026 и аналогично будет бойкотировать церемонию закрытия соревнований, которая состоится 15 марта, в 21:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.

Реклама

