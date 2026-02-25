Паралимпиада-2026: какие страны будут бойкотировать церемонию открытия из-за россиян и белорусов

Сборная Украины на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Зимние Паралимпийские игры-2026 еще не начались, а уже стали скандальными из-за того, что Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил к участию в них российских и белорусских спортсменов под флагами их стран.

Шестерым российским и четырем белорусским паралимпийцам разрешили выступить на Играх-2026 с национальной символикой — флагами РФ и Беларуси, а также гимнами государств-агрессоров на потенциальных церемониях награждения.

Это вызвало шквал возмущения в мире спорта. Украина и ряд европейских стран сообщили, что будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады в знак протеста против допуска россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Рассказываем все, что известно о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 Украиной и другими странами.

Украина

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что украинская сборная будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать.

"Я очень-очень зол и возмущен по поводу разрешения выступать под своим флагом шестерым российским спортсменам. Это ужасно, это эскалация лояльности по отношению к представителям страны-убийцы. Это не fair play.

Если мы не поедем, это будет означать позволить Путину одержать победу над украинскими паралимпийцами, над Украиной, исключив нас из Игр. Этого не будет", — сказал глава Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич в комментарии hromadske.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины также призвал к "совместной борьбе" и НПК других стран:

"Мы призываем всех членов европейского и мирового сообщества объединиться в борьбе за идеалы, заложенные в конституции МПК, за главное право человека — жить в мире!"

С подобным призывом — но к чиновникам — обратились украинские Министерство молодежи и спорта и Министерство иностранных дел.

"Призываем правительственных представителей стран свободного мира не посещать церемонию открытия и другие мероприятия в рамках Паралимпийских игр, чтобы не нормализовать отбеливание военных преступлений и геноцида своим присутствием, четко изложить свою позицию с осуждением агрессивной войны и тех, кто способствует безнаказанности РФ и Беларуси".

Суспільне мовлення, официальный транслятор Паралимпиады-2026 в Украине, отказался транслировать церемонию открытия соревнований на фоне бойкота нашей сборной торжественного мероприятия.

Польша

Одной из первых к бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпиады-2026 присоединилась Польша.

"Польский паралимпийский комитет негативно оценивает решение Международного паралимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в XIV Зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо 2026 года с использованием их флагов и гимнов.

Поддерживая решение Министерства спорта и туризма, президент и члены правления Польского паралимпийского комитета, а также представители паралимпийской сборной не будут участвовать в церемонии открытия Игр.

Ключевые решения по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Играх с использованием их флагов и гимнов МПК принял еще в сентябре прошлого года. Поддерживая Украину, Польский паралимпийский комитет неоднократно протестовал из-за этого, обращаясь также к Европейскому паралимпийскому комитету с просьбой принять меры, которые привели бы к изменению решений в этой сфере. Однако Международный Паралимпийский комитет принял другое решение", — говорится в заявлении НПК Польши.

Чехия

Также немедленно о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 объявила Чехия.

"Наша позиция остается изначально жесткой и неизменной: мы не согласны с участием россиян и белорусов в Играх. Мы всегда выступали против их возвращения в любой форме и соответственно голосовали на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета. Пока идет агрессия против Украины, российским и белорусским спортсменам нет места на международных соревнованиях.

Спорт это не только результаты, но и ценности, которые российская агрессия в Украине полностью отрицает. Поэтому мы присоединимся к украинской команде, бойкотируя церемонию открытия. Это значит, что наши представители не будут участвовать в открытии Игр, у нас не будет знаменосцев в Кортине, и мы не будем записывать видеопожелания спортсменов, которые должны были демонстрироваться на церемонии", — говорится в заявлении НПК Чехии.

Финляндия

Финляндия в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину также объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр-2026.

"Мы в Финляндии хотим дать нашим спортсменам возможность осуществить долгожданные паралимпийские мечты, несмотря на четыре года европейской войны, которая неизбежно накладывает тень и на эти Паралимпийские игры. Но минимум, что мы можем сделать, — это высказать свою позицию относительно решений Международного паралимпийского комитета касательно российских спортсменов, пропустив церемонию открытия, как нас просила Украина", — заявила глава Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио.

Финский общественный вещатель сообщил, что не будет транслировать церемонию открытия Паралимпийских игр-2026.

Латвия

Латвия также присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 из-за присутствия там российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

В заявлении латвийского паралимпийского комитета отмечается, что их делегация будет бойкотировать мероприятие "в любом формате".

"Ни один представитель латвийской делегации не будет участвовать в церемонии открытия — ни лично, ни через видеоматериалы, подготовленные заранее. Мы обратились к организаторам Игр, чтобы латвийский флаг не использовался на церемонии открытия", — добавила президент организации Дайга Дадзите.

Эстония

Бойкот церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 поддержала и Эстония.

В эстонском паралимпийском комитете отметили, что официальные представители организации не будут посещать церемонии открытия и закрытия, а также официальные приемы, организованные Международным паралимпийским комитетом.

"Паралимпийский комитет Эстонии поддерживает официальное решение Украины не участвовать в официальных церемониях Игр и считает важным объединенный и принципиальный подход среди европейских стран. Позиция Эстонии базируется на понимании, что спорт не должен быть средством для нормализации агрессии", — говорится в сообщении НПК Эстонии.

Кроме того, общественный вещатель Эстонии ERR заявил, что не будет транслировать соревнования Паралимпиады с участием российских и белорусских спортсменов.

Нидерланды

24 февраля о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 объявили и Нидерланды.

"НПК Нидерландов выражает сожаление из-за того, что российские и белорусские спортсмены будут соревноваться под собственными флагами на предстоящих Паралимпийских играх в Италии. Это означает, что национальные символы обеих стран будут видны на официальных мероприятиях, таких как церемония открытия и церемонии награждения. Надеялись, что это можно будет предотвратить с помощью дипломатического давления, но это оказалось невозможным", — говорится в заявлении Паралимпийского комитета Нидерландов.

Литва

Премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что будет бойкотировать Паралимпийские игры-2026 в знак протеста против решения разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под своими национальными флагами.

"Я планировала поездку, чтобы поддержать наших паралимпийских спортсменов и комитет, но эта поездка не состоится, и нашего спортсмена, представляющего Литву, придется почтить здесь, в Литве. Нам нужно единство и стойкость против всех провокаций, и мы должны сказать, что в Европе мы едины и верим в победу Украины", — заявила она.

Евросоюз

Европейский Союз (ЕС) также подчеркнул свою позицию, учитывая, что Паралимпиада-2026 проходит в Италии, одной из его стран-членов.

Спортивный комиссар ЕС Гленн Микаллеф заявил, что будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр-2026.

"Я поддерживаю паралимпийцев и все, что они представляют. Однако сначала разрешить России и Беларуси вернуться, а теперь предоставить wild card и ускоренное участие без квалификации? Это неприемлемо.

Пока идет агрессивная война России против Украины, я не могу поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и формы, неотделимые от этого конфликта.

По этой причинея не буду присутствовать на церемонии открытия Паралимпиады. Я делаю это с уважением к спортсменам, но с четким пониманием принципов, стоящих на кону.

Спорт объединяет, когда он стоит на принципах. Он разделяет, когда ставит их под угрозу. Я призываю своих единомышленников занять такую же позицию", — заявил он.

Италия

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.

Заявление обнародовали вице-президент Совета министров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни и министр спорта и молодежи Андреа Абоди.

В заявлении осуждается допуск атлетов из РФ и Беларуси к соревнованиям, а также выражается "полная солидарность и безусловная поддержка Украины".

"Правительство Италии выражает свое категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета допустить к участию в Паралимпийских играх Милан-Кортина 2026 года шестерых российских и четырех белорусских спортсменов с использованием их национальных символов, включая гимн.

Итальянское правительство подтверждает уже ранее высказанное вместе с 33 другими государствами и Европейской комиссией несогласие с решением о полном восстановлении членства российского и белорусского паралимпийских комитетов, принятым Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября, и вновь заявляет о полной солидарности и безусловную поддержку Украины.

Кроме того, правительство призывает Международный паралимпийский комитет пересмотреть это решение.

Длительное нарушение Россией — при поддержке Беларуси — режима перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов несовместимо с участием их спортсменов в Играх, за исключением выступления в статусе нейтральных индивидуальных атлетов", — говорится в заявлении.

Реакция МПК на бойкот церемонии открытия Паралимпиады

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс уже прокомментировал скандал вокруг Паралимпиады, подтвердив, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить с национальной символикой.

Он заявил, что не видит возможности не допустить Россию и Беларусь, а также призвал Украину посетить церемонию открытия.

"У нас нет законного способа не допустить Россию и Беларусь. Если они хотят присутствовать на церемонии открытия, приглашаем их. Другой вопрос: Украину, как любой другой Национальный паралимпийский комитет со спортсменами-участниками, приглашают быть там со своими флагами.

По разным причинам Национальные паралимпийские комитеты могут решить не участвовать в церемонии открытия. Мы настоятельно призываем их присутствовать на ней. По нашему мнению, церемония открытия не должна быть политизирована, но мы уважаем и понимаем разные взгляды. Если они не хотят участвовать, нам жаль, но мы уважаем это. Мы не применим никаких санкций из-за этого.

Мы ведем диалог с итальянским правительством и отдаем себе отчет в том, что некоторые чиновники Италии публично заявили о том, что им не нравится это решение (о допуске российских и белорусских спортсменов под своими флагами — прим.). Но его приняли около пяти месяцев назад. Идея решения заключалась в том, чтобы защитить права спортсменов, чтобы они могли иметь самые лучшие условия для соревнований... Могли получить лучший опыт и прислать миру месседж, который они хотят", — сказал Парсонс в интервью Reuters.

Зимние Паралимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, на них разыграют 79 комплектов наград.

Напомним, в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России и Беларуси из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. До этого, в марте 2022-го, россиян и белорусов отстранили от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.

В сентябре 2023 года Генассамблея МПК допустила россиян и белорусов на Паралимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.

В сентябре 2025 года МПК полностью восстановил членство России и Беларуси. Российские и белорусские спортсмены получили разрешение выступить на Паралимпиаде-2026 и других международных соревнованиях под эгидой МПК с флагом, гимном и другими государственными атрибутами.