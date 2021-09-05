Паралимпиада в Токио стала одной из самых успешных для Украины за время независимости

Наши параатлеты показали второй результат в истории по выигранным наградам.
Паралимпийские игры-2020 в Токио запомнятся как одни из самых триумфальных для украинского спорта.
В столицу Японии прославлять нашу страну отправились 143 паралимпийца. Они соревновались в 15 видах спорта и завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.
Это второй показатель Украины на Паралимпиадах за время независимости. Больше медалей "сине-желтые" взяли только в 2016 году в Рио - 117.
В Токио-2020 украинская сборная заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.
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Украина на летних Паралимпиадах
|Олимпиада
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Количество медалей
|Атланта-1996
|1
|4
|2
|7
|Сидней-2000
|3
|20
|14
|37
|Афины-2004
|24
|12
|19
|55
|Пекин-2008
|24
|18
|32
|74
|Лондон-2012
|32
|24
|28
|84
|Рио-2016
|41
|37
|39
|117
|Токио-2020
|24
|47
|27
|98