Паралимпиада в Токио стала одной из самых успешных для Украины за время независимости

Паралимпиада в Токио стала одной из самых успешных для Украины за время независимости

Наши параатлеты показали второй результат в истории по выигранным наградам.

Паралимпийские игры-2020 в Токио запомнятся как одни из самых триумфальных для украинского спорта.

В столицу Японии прославлять нашу страну отправились 143 паралимпийца. Они соревновались в 15 видах спорта и завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.

Это второй показатель Украины на Паралимпиадах за время независимости. Больше медалей "сине-желтые" взяли только в 2016 году в Рио - 117.

В Токио-2020 украинская сборная заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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Украина на летних Паралимпиадах

Олимпиада Золото Серебро Бронза Количество медалей Атланта-1996 1 4 2 7 Сидней-2000 3 20 14 37 Афины-2004 24 12 19 55 Пекин-2008 24 18 32 74 Лондон-2012 32 24 28 84 Рио-2016 41 37 39 117 Токио-2020 24 47 27 98

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