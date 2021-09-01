Это уже вторая бронзовая награда спортсменки на нынешних соревнованиях.

Восьмой день на Паралимпиаде в Токио стартовал для Украины с бронзовой медали. Ее завоевала Ирина Щетник в смешанной стрельбе из пневматической винтовки.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 сентября.

Таким образом, Украина получила уже 68 медалей. В общем медальном зачете наша сборная удерживает 5 позицию.

Накануне украинские паралимпийцы завоевали 13 медалей. Свою вторую золотую награду завоевал пловец Андрей Трусов. Он выиграл заплыв пятьдесят метров вольным стилем. В этом же заплыве бронзовую награду получил Евгений Богодайко. А на стометровке баттерфляем Максим Крипак не только получил "золото", но и установил новый мировой рекорд. "Серебро" и "бронзу" украинцы завоевали также в беге, толкании ядра и велогонках.

Напомним, 24 августа — 5 сентября 2021 года в Токио происходят Паралимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Украину на Играх представляют 143 паралимпийца, они выступают в 15 из 22 видов спорта.

Паралимпиада в Токио: украинка завоевала бронзовую медаль в смешанной стрельбе

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