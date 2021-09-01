Паралимпиада в Токио: украинка завоевала бронзовую медаль в смешанной стрельбе

Это уже вторая бронзовая награда спортсменки на нынешних соревнованиях.
Восьмой день на Паралимпиаде в Токио стартовал для Украины с бронзовой медали. Ее завоевала Ирина Щетник в смешанной стрельбе из пневматической винтовки.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 сентября.
Таким образом, Украина получила уже 68 медалей. В общем медальном зачете наша сборная удерживает 5 позицию.
Накануне украинские паралимпийцы завоевали 13 медалей. Свою вторую золотую награду завоевал пловец Андрей Трусов. Он выиграл заплыв пятьдесят метров вольным стилем. В этом же заплыве бронзовую награду получил Евгений Богодайко. А на стометровке баттерфляем Максим Крипак не только получил "золото", но и установил новый мировой рекорд. "Серебро" и "бронзу" украинцы завоевали также в беге, толкании ядра и велогонках.
Напомним, 24 августа — 5 сентября 2021 года в Токио происходят Паралимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Украину на Играх представляют 143 паралимпийца, они выступают в 15 из 22 видов спорта.