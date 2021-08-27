Всего в активе сборной Украины уже одна золотая, 7 серебряных и 3 бронзовые награды.

11 паралимпийских медалей. Третий день соревнований в Токио только начался, а копилка Украины уже пополнилась сразу двумя наградами.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 августа.

Так, два часа назад в метании копья серебро завоевал Владислав Белый. Для 23-летнего легкоатлета это первая награда на первой в его жизни Паралимпиаде. Бронзу в прыжках в длину между тем получила другая легкоатлетка Юлия Павленко.

Всего в активе сборной Украины уже одна золотая, семь серебряных и три бронзовые награды. В общем зачете мы сейчас на одиннадцатой позиции. Впрочем, сегодня, 27 августа, наша команда может быстро вырваться вперед. Потому что с 15 возможных видов спорта за медали украинцы будут бороться аж в 10.

Паралимпиада в Токио: украинские спортсмены завоевали еще 2 медали

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