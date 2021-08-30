Паралимпиада в Токио: украинские спортсмены завоевали еще четыре медали

В командном зачете украинская паралимпийская сборная уверенно входит в пятерку.
Новые медали на Паралимпийских играх в Токио. Украинская медальная копилка пополнилась золотом, бронзой и двумя серебряными наградами.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 августа.
Так, Марина Литовченко завоевала золото в настольном теннисе. В финале она обыграла спортсменку из Южной Кореи. Причем продолжался победный матч всего 15 минут. У мужчин серебряным призером по настольному теннису стал Виктор Дидух. И еще две медали — бронза Ирины Щетник и серебро Андрея Дорошенко в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.
Стоит отметить, что сейчас в активе Украины уже 47 медалей в Токио (11 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых).
Напомним, 24 августа — 5 сентября 2021 года в Токио происходят Паралимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Украину на Играх представляют 143 паралимпийца, они выступают в 15 из 22 видов спорта.