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Паралимпийская сборная поддержала защитников, которые обороняют Украину от российских оккупантов (видео)

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Паралимпийская сборная поддержала защитников, которые обороняют Украину от российских оккупантов (видео)

Паралимпийский комитет Украины

Спортсмены записали видеообращение.

Национальная паралимпийская сборная, ныне выступающая на Паралимпийских играх-2022 в Пекине, выразила поддержку защитникам Украины во время российского вторжения.

Украинские параатлеты записали обращение к воинам, которые сейчас защищают родину.

Также сборная провела минуту молчания в знак сочувствия по погибшим и акцию Peace for all.

Напомним, что сборная Украины установила рекорд по золотым медалям на зимних Паралимпиадах.

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