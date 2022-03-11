Паралимпийская сборная поддержала защитников, которые обороняют Украину от российских оккупантов (видео)

Спортсмены записали видеообращение.
Национальная паралимпийская сборная, ныне выступающая на Паралимпийских играх-2022 в Пекине, выразила поддержку защитникам Украины во время российского вторжения.
Украинские параатлеты записали обращение к воинам, которые сейчас защищают родину.
Также сборная провела минуту молчания в знак сочувствия по погибшим и акцию Peace for all.
Напомним, что сборная Украины установила рекорд по золотым медалям на зимних Паралимпиадах.
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