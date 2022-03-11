Паралимпийская сборная поддержала защитников, которые обороняют Украину от российских оккупантов (видео)

Паралимпийская сборная поддержала защитников, которые обороняют Украину от российских оккупантов (видео)

Спортсмены записали видеообращение.

Национальная паралимпийская сборная, ныне выступающая на Паралимпийских играх-2022 в Пекине, выразила поддержку защитникам Украины во время российского вторжения.

Украинские параатлеты записали обращение к воинам, которые сейчас защищают родину.

Также сборная провела минуту молчания в знак сочувствия по погибшим и акцию Peace for all.

Напомним, что сборная Украины установила рекорд по золотым медалям на зимних Паралимпиадах.

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