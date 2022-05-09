Паралимпийская сборная Украины разбила очередного соперника и вышла в полуфинал чемпионата мира

Паралимпийская сборная Украины разбила очередного соперника и вышла в полуфинал чемпионата мира

Паралимпийская сборная Украины по футболу пробилась в 1/2 финала планетарного первенства. В четвертьфинале "сине-желтые" разбили команду Ирландии.

После уверенных побед над Испанией (5:0), Северной Ирландией (7:0) и Аргентиной (5:1) в групповом турнире, которые позволили с первого места выйти в 1/4 финала мирового первенства, наша команда за путевку в полуфинал встречалась с ирландцами.

Поединок завершился очередным блестящим триумфом украинцев - 5:1 .

"Сине-желтые" забили 5 голов в ворота соперника, а пропустили только один уже в компенсированное время.

Украина – Ирландия – 5:1

Голы: Беденок, 37, Лень, 44, 53, Доненко, 45, Шкварло, 58 – Шеридан, 60+2.

Полуфинальный поединок чемпионата мира с участием сборной Украины состоится 12 мая, сообщает официальный сайт УАФ.

К слову, в составе паралимпийской сборной Украины по футболу выступают Константин Симашко, Богдан Дембик, Иван Доненко, Ярослав Черныш, Артем Шеремет, Сергей Беденок, Станислав Подольский, Артем Красильников, Виталий Трушев, Богдан Кулинич, Иван Шкварло, Виталий Романчук, Олег Лень. Тренеры – Сергей Овчаренко и Тарас Дутко.

Напомним, украинская сборная среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата неизменно возвращалась с медалями из 11 последних мировых форумов. В частности, "сине-желтые" являются победителями пяти мундиалей (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).

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