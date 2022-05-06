Паралимпийская сборная Украины разгромила Аргентину и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Паралимпийская сборная Украины разгромила Аргентину и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Паралимпийская сборная Украины по футболу пробилась в 1/4 финала планетарного первенства. В своем третьем матче на турнире "сине-желтые" не оставили шансов команде Аргентины.

После уверенных побед над Испанией (5:0) и Северной Ирландией (7:0) "сине-желтые" встречались с Аргентиной и снова выиграли с разгромным счетом - 5:1.

Аргентинцы вышли вперед уже на 5-й минуте поединка, однако украинская команда ответила сразу 5 результативными ударами.

Хет-триком за национальную команду отличился Иван Доненко, а еще по голу забили Виталий Романчук и Олег Лень.

Одержав три победы с общим счетом 17:1, "сине-желтые" заняли первое место в группе D и вышли в четвертьфинал турнира. За путевку в полуфинал наша команда 9 мая сразится со второй командой группы В, сообщает официальный сайт УАФ.

К слову, в составе паралимпийской сборной Украины по футболу выступают Константин Симашко, Богдан Дембик, Иван Доненко, Ярослав Черныш, Артем Шеремет, Сергей Беденок, Станислав Подольский, Артем Красильников, Виталий Трушев, Богдан Кулинич, Иван Шкварло, Виталий Романчук, Олег Лень. Тренеры – Сергей Овчаренко и Тарас Дутко.

Напомним, украинская сборная среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата неизменно возвращалась с медалями из 11 последних мировых форумов. В частности, "сине-желтые" являются победителями пяти мундиалей (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).

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