Паралимпийские игры-2020: главное о предстоящих соревнованиях в Токио

До старта спортивного праздника остается ровно неделя.

24 августа в японской столице Токио стартуют Паралимпийские игры-2020. Это крупнейшие в мире спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями, в которых примут участие спортсмены из 168 стран.

Игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год. Название соревнований "Паралимпиада-2020" решили не менять.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПАРАЛИМПИАДЫ-2020

Новые сроки проведения соревнований: 24 августа - 5 сентября 2021 года.

Церемония открытия Паралимпиады в Токио намечена на вторник, 24 августа, в 20:00 по местному времени. В Украине в это время будет 14:00.

Церемония закрытия Паралимпийских игр запланирована на воскресенье, 5 сентября, в 14:00 по киевскому времени. Оба мероприятия продлятся около трех часов.

Непосредственно сами соревнования стартуют в среду 25 августа. В первый же день будут разыгрываться медали в велотреке, плавании и фехтовании.

Таким образом, соревнования на Паралимпиаде-2020 будут длиться 12 дней.

ПРОГРАММА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР-2020

В программу Паралимпиады в Токио включены 23 вида спорта, в которых будет разыграно 539 комплектов наград. К слову, на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году атлеты соревновались за 528 комплектов медалей.

В программу Паралимпиады в Токио включены бадминтон и тхэквондо. Они заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.

ВСЕ ВИДЫ СПОРТА НА ПАРАЛИМПИАДЕ-2020

Стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, бочче (спортивная игра на точность), велошоссе, велотрек, верховая езда, футбол (по 5 человек), голбол (подобие гандбола), дзюдо, гребля на байдарках и каноэ, триатлон, пауэрлифтинг, академическая гребля, стрельба, волейбол сидя, плавание, настольный теннис, тхэквондо, баскетбол на колясках, фехтование сидя, регби сидя, теннис на колясках.

ГДЕ ПРОЙДУТ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2020

Столица Японии выиграла борьбу за право быть хозяйкой Паралимпиады у испанского Мадрида и турецкого Стамбула.

Всего соревнования будут проходить на 17 различных локациях, все они сосредоточены в Токио и соседних с ним префектурах Тиба и Сайтама. Главной ареной Игр станет Национальный стадион Японии на 80 тысяч мест, построенный специально к Олимпиаде и Паралимпиаде.

ПУСТЯТ ЛИ ЗРИТЕЛЕЙ НА ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2020

Паралимпиада-2020 пройдет без болельщиков в Токио. Такое решение накануне Игр приняли японские власти с целью предотвращения распространения коронавируса.

Допускалось, что на соревнования могут допустить ограниченное количество зрителей, однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановки этого не случилось.

В КАКИХ ВИДАХ СПОРТА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА УКРАИНА НА ПАРАЛИМПИАДЕ-2020

Паралимпийская сборная Украины уже прибыла в Токио для участия в Играх-2020. На спортивном форуме честь страны будут защищать 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

Наибольшее представительство у "сине-желтых" будет в плавании - 40 участников и легкой атлетике - 32. Также наши спортсмены будут представлены в академической гребле, фехтовании на колясках, теннисе на инвалидных колясках, пауэрлифтинге, дзюдо, голболе, пулевой стрельбе, паратриатлоне, параканое, тхэквондо, стрельбе из лука, бадминтоне, велоспорте.

КАКИХ СТРАН НЕ БУДЕТ НА ПАРАЛИМПИАДЕ-2020

Выступить на летних Паралимпийских играх в Токио планируют спортсмены из 168 стран. Официально отказалась от участия в Играх Северная Корея (КНДР), объяснив это желанием защитить своих спортсменов от коронавируса.

Российская Федерация отстранена от Паралимпийских игр из-за допинг-скандала. Поэтому российские спортсмены выступят на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), которую расшифровывать запрещено.

Флаг РФ на всех церемониях будет заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна будет звучать вступление к концерту № 1 Петра Чайковского. Российская сторона предлагала мелодию песни "Катюша", но получила отказ.

Также от участия в Играх отказался Афганистан из-за сложной обстановки внутри страны.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2020

В Украине официальным транслятором Паралимпиады в Токио является телеканал UA: Перший. ТСН.ua будет в онлайн-режиме освещать все главные события и рассказывать о достижениях украинских спортсменов на Играх-2020.

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