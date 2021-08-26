Паралимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике

Паралимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике

XVI летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

24 августа в Токио стартовали Паралимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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В них принимают участие 4400 спортсменов из 168 стран мира. Они соревнуются в 22 видах спорта, в которых разыграют 540 комплектов наград.

Украина на Играх представляют 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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ТСН Проспорт предлагает вашему вниманию полный соревновательный календарь Паралимпиады-2020 в удобном формате инфографики.

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