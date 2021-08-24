Паралимпийские игры-2020 в Токио официально открыты: как прошла церемония

Паралимпийские игры-2020 в Токио официально открыты: как прошла церемония

Соревнования продлятся до 5 сентября.

Во вторник, 24 августа, в Токио состоялась церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр-2020.

Мероприятие прошло при пустых трибунах. Церемонию посетило всего около тысячи официальных лиц.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Паралимпиада-2020 продлится до 5 сентября. Первые соревнования на Играх в Токио состоятся завтра, 25 августа.

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Паралимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины будут защищать 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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