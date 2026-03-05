- Дата публикации
Паралимпийские игры-2026: кто транслирует соревнования в Украине, где смотреть
XIV зимняя Паралимпиада продлится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
С 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоятся зимние Паралимпийские игры-2026.
На XIV зимней Паралимпиаде разыграют 79 комплектов медалей в шести паралимпийских видах спорта — горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, сноубординг, хоккей и керлинг.
Украина на Паралимпийских играх-2026 выступит рекордным составом. Нашу страну представят 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
"Сине-желтые" будут бороться за медали в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноубординге.
Где в Украине смотреть Паралимпийские игры-2026
В Украине официальным транслятором зимних Паралимпийских игр-2026 является Суспільне Мовлення.
Смотреть трансляции соревнований можно на местных каналах Суспільного, а также на телеканале, сайте и YouTube-канале Суспільне Спорт.
Отметим, что Суспільне отказалось транслировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 на фоне бойкота сборной Украины мероприятия из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.
К бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 уже присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания и Франция.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.