Паралимпийские игры-2026: кто транслирует соревнования в Украине, где смотреть

Паралимпиада-2026 / © Associated Press

С 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоятся зимние Паралимпийские игры-2026.

На XIV зимней Паралимпиаде разыграют 79 комплектов медалей в шести паралимпийских видах спорта — горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, сноубординг, хоккей и керлинг.

Украина на Паралимпийских играх-2026 выступит рекордным составом. Нашу страну представят 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

"Сине-желтые" будут бороться за медали в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноубординге.

Где в Украине смотреть Паралимпийские игры-2026

В Украине официальным транслятором зимних Паралимпийских игр-2026 является Суспільне Мовлення.

Смотреть трансляции соревнований можно на местных каналах Суспільного, а также на телеканале, сайте и YouTube-канале Суспільне Спорт.

Отметим, что Суспільне отказалось транслировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 на фоне бойкота сборной Украины мероприятия из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

К бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 уже присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания и Франция.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.