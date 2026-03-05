Паралимпийские игры-2026: медальный зачет

Медали Паралимпиады-2026 / © Associated Press

С 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдут зимние Паралимпийские игры-2026.

На XIV зимней Паралимпиаде разыграют 79 комплектов медалей в шести паралимпийских видах спорта — горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, сноубординг, хоккей и керлинг.

Украина на Паралимпийских играх-2026 выступит рекордным составом. Нашу страну представят 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

"Сине-желтые" будут бороться за медали в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноубординге.

Вашему вниманию медальный зачет Паралимпийских игр-2026.

Медальный зачет Паралимпиады-2026

Первые медали будут разыграны 7 марта.

На прошлой зимней Паралимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, сборная Украины заняла рекордно высокое второе место в медальном зачете. Наши параатлеты завоевали 29 наград: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

На Паралимпийских играх-2022 украинцы обновили сразу два исторических рекорда: по количеству выигранных наград на одной зимней Паралимпиаде, а также за завоеванными золотыми медалями.

Победителем медального зачета Паралимпиады-2022 стал Китай. Хозяева соревнований выбороли 61 награду: 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Из-за этого Украина решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Нашу страну поддержали Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания и Франция.

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.