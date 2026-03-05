Паралимпийские игры-2026: все, что нужно знать о соревнованиях

Паралимпиада-2026 / © Associated Press

С 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоятся зимние Паралимпийские игры-2026.

Эти соревнования являются аналогом Олимпийских игр, но для людей с ограниченными физическими возможностями.

На XIV зимней Паралимпиаде разыграют 79 комплектов медалей в шести паралимпийских видах спорта — горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, сноубординг, хоккей и керлинг.

Сколько стран будет на Паралимпиаде-2026

На Паралимпийских играх-2026 выступят больше 600 параатлетов из рекордных 56 стран мира — эта зимняя Паралимпиада должна стать самой массовой за всю историю.

Сразу пять стран впервые отправят своих спортсменов на зимние Игры: Португалия, Сальвадор, Северная Македония, Черногория и Гаити.

В отличие от прошлой зимней Паралимпиады, которая состоялась в 2022 году в Пекине, на Паралимпийских играх-2026 снова будут российские и белорусские спортсмены.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Из-за этого Украина решила полностью бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. На мероприятии не будет ни украинских параатлетов, ни должностных лиц. Также наша страна призвала другие государства присоединиться к бойкоту.

В настоящее время уже 15 стран заявили, что будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 по крайней мере на уровне правительственных лиц. Украину поддержали Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания и Франция.

Европейский Союз (ЕС) также отметил свою позицию, учитывая, что Паралимпиада-2026 проходит в Италии, одной из его стран-членов. Спортивный комиссар ЕС Гленн Микаллеф заявил, что будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр-2026.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.

Однако в МПК отказались отменить позорное решение, цинично заявив, что "нет законного способа не допустить Россию и Беларусь".

Кто представит Украину на Паралимпиаде-2026

Украина на Паралимпийских играх-2026 выступит рекордным составом. Нашу страну представят 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

"Сине-желтые" будут бороться за медали в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноубординге.

25 лицензий — рекордный показатель в истории Украины на зимних Паралимпийских играх. До сих пор самое большое представительство "сине-желтые" имели на Паралимпиаде-2014, когда страну представляли 23 атлета в трех видах спорта.

Состав сборной Украины на зимнюю Паралимпиаду-2026

Паралижные гонки и парабиатлон (с поражениями опорно-двигательного аппарата): Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк, Серафим Драгун, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Тарас Радь, Григорий Шимко, Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Александра Кононова, Богдана Конашук

Паралижные гонки и парабиатлон (с нарушениями зрения): Александр Казик, Анатолий Ковалевский, Ярослав Решетинский, Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Игорь Кравчук; Романа Любашева, Илона Казик, Оксана Шишкова, Александра Даниленко; спортсмены-лидеры: Сергей Кучерявый, Дмитрий Драгун, Артем Казарян, Александр Мукшин, Александр Никонович, Андрей Доценко, Виталий Труш, Никита Стахурский, Дарья Ковалева, Анастасия Шабалдина

Парагорнолыжный спорт: Максим Гелюта

Парасноубординг: Владислав Хильченко

Как Украина выступала на зимних Паралимпиадах

Для Украины это будет восьмая в истории зимняя Паралимпиада. Наша команда принимала участие в семи Играх и за это время завоевала 141 медаль: 38 золотых, 51 серебряную и 52 бронзовые.

На предыдущей зимней Паралимпиаде-2022 сборная Украины заняла рекордно высокое второе место в медальном зачете. Наши параатлеты завоевали 29 наград: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

На Играх-2022 украинцы обновили сразу два исторических рекорда: по количеству выигранных наград на одной зимней Паралимпиаде, а также по количеству золотых медалей.

Где смотреть Паралимпиаду-2026

В Украине официальным транслятором зимних Паралимпийских игр-2026 является Суспільне Мовлення.

Смотреть трансляции соревнований можно на местных каналах Суспільного, а также на телеканале, сайте и YouTube-канале Суспільне Спорт.

Отметим, что Суспільне отказалось транслировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 на фоне бойкота сборной Украины мероприятия из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.