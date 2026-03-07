- Дата публикации
Паралимпийские игры-2026: все медалисты Украины
После первого соревновательного дня украинские параатлеты имеют 6 медалей.
С 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходят зимние Паралимпийские игры-2026.
Украина на XIV зимней Паралимпиаде выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Вашему вниманию список всех украинских медалистов Паралимпийских игр-2026.
Все медали Украины на Паралимпиаде-2026
"Золото": Тарас Радь (парабиатлон, спринт, класс сидя), Александра Кононова (парабиатлон, спринт, класс стоя), Александр Казик (парабиатлон, спринт, с нарушениями зрения).
"Серебро": Ярослав Решетинский (парабиатлон, спринт, с нарушениями зрения).
"Бронза": Людмила Ляшенко (парабиатлон, спринт, класс стоя), Анатолий Ковалевский (парабиатлон, спринт с нарушениями зрения).
Всего на Паралимпиаде-2026 разыграют 79 комплектов медалей в шести паралимпийских видах спорта.
После первого соревновательного дня Украина возглавила медальный зачет Паралимпийских игр-2026. "Сине-желтые" уже имеют в своей копилке шесть наград: три золотые, одну серебряную и две бронзовые.
Напомним, на прошлой зимней Паралимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, сборная Украины заняла рекордно высокое второе место в медальном зачете. Тогда наши параатлеты завоевали 29 наград: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.
Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.