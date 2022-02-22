Параллельная реальность: росСМИ опозорилось с медальным зачетом Олимпийских игр-2022

Из-за этого в Сети их просто "разнесли".

В России продолжают создавать "радостную" картинку по поводу выступлений команды ОКР на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Согласно таблице на официальном сайте соревнований команда ОКР заняла 9-е место, получив 32 медали (6 "золотых", 12 "серебряных" и 14 "бронзовых"). Однако российское издание "Евроспорт" создало свой альтернативный медальный зачет соревнований.

Так, РосСМИ почему-то решило поставить ОКР на первое место. "Евроспорт" на своей странице в Twitter посчитал "деревянные медали" (это спортсмены, занявшие четвертые места на соревнованиях). По такой удивительной системе подсчета ОКР возглавил рейтинг и опередил норвежцев.

Интересно, что на этом решили не останавливаться и, как следствие, поставили лидером команду — "Россия". Отметим, что Россия вообще не была представлена на этой Олимпиаде, но в "Евроспорте" считают иначе.

Eurosport.ru

Подобная публикация Eurosport вызвала в комментариях под фото волну негодования. Пользователи высмеяли это решение и откровенно иронизировали. Вот некоторая реакция людей:

Может, еще и по количеству болельщиков будем высчитывать?

Страна, которой нет на Олимпиаде, побеждает за счет медалей, которых нет на Олимпиаде. Горжусь!

А еще можно счесть, что эстафета – это не одна медаль, а 4. И получается у нас не 6 "золотых", а 12. Молодцы!

Вам не стыдно такое постить?

Но если результаты Валиевой аннулируют, то станем вторым, так что нужно добавить еще пятые места, чтобы, точно, первыми остаться.

Вы идиоты?

А если по количеству участников и членов делегации от страны поделить, какое место выйдет?

Рейтинг стран в медальном зачете определяется в соответствии с выигравшим больше "золотых" наград. Если "золотых" медалей равное количество, то для определения итогового места сравнивают количество серебряных, а затем уже общее количество наград.

Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, установившая абсолютный рекорд по количеству "золотых" наград на зимних Олимпиадах. Всего норвежцы выиграли 37 медалей: 16 "золотых", 8 "серебряных" и 13 "бронзовых". Второе место заняла Германия – 27 медалей (12-10-5). Третьим финишировал Китай – 15 наград (9-4-2).

Украина с одной "серебряной" наградой заняла 25 место в итоговом медальном зачете Олимпиады-2022.

Добавим, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине россиянам было запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборной ОКР, то есть сборной Олимпийского Комитета России.

Ранее рассказывалось о том, что ряд росСМИ уже позорился с общим зачетом ОИ-2022, среди которых был и Eurosport.