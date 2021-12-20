Парашют со своей половины поля: вундеркинд "Реала" забил шикарный гол в матче юношеских команд (видео)

Хави Вильяр заставил говорить о себе футбольную Европу.
Полузащитник мадридского "Реала" Хави Вильяр отметился суперголом в матче за юношескую команду "сливочных" против сверстников из "Райо Вальекано".
18-летний талант "Королевского клуба" получил мяч на собственной половине и, увидев, что голкипер вышел далеко из ворот, решил пробить с 65-ти метров. Мяч взлетел в воздух и красивым парашютом опустился за шиворот вратарю соперников, который оказался совершенно беспомощным.
Javi Villar's golazooooooooo with Juvenil A today.— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) December 19, 2021
WHAT A GOAL!! pic.twitter.com/hgFxQUXdJ0
В комментариях под видео болельщики восхищаются шедевром, а некоторые даже считают, что он достоин претендовать на премию Пушкаша, которая ежегодно вручается автору лучшего гола года.
Добавим, что Вильяр перебрался в "Реал" прошлым летом. На его счету пять матчей за "сливочных" в Юношеской лиге УЕФА, где мадридской команде пришлось дважды сыграть против донецкого "Шахтера".
Читайте также:
Крученым ударом из центра поля: в Турции забили один из самых красивых голов сезона (видео)
Уничтожение в первом раунде: "Черный зверь" установил абсолютный рекорд UFC по нокаутам (видео)
Море, пляж и страстная романтика: как футболисты УПЛ наслаждаются зимним отпуском