"Парень с синдромом маленького человека": Фьюри грубо обидел Усика после заявления менеджера украинца

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз оскорбил обладателя титулов WBA, WBO и IBF — Александра Усика.

Так, 34-летнему британцу не понравились слова менеджера украинца Эгиса Климаса, заявившего, что бой Фьюри – Джошуа может произойти только после встречи Тайсона с Усиком. Он назвал поединок обоих британцев хорошим поединком проигравших Александру.

Соответствующую реакцию Фьюри обнародовал на своей странице в Twitter.

"Я уничтожу Усика. Этого парня с синдромом маленького человека. Этот Эгис Климас – баба. Если он может победить меня, давайте сразиться в декабре, стая мешковатых бомжей!", — написал британский боксер.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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