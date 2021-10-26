Парижские страсти: жена звездного футболиста призналась, почему простила мужу измену

Ванда Нара и Мауро Икарди решили сохранить брак.

Жена форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара объяснила, почему простила мужу супружескую измену. Недавно пара помирилась после того, как была не предела развода из-за любовных "похождений налево" 28-летнего футболиста.

34-летняя аргентинская модель поставила точку в нашумевшей истории откровенным признанием в Instagram.

"Фотографии, которые я публиковала последние несколько месяцев, показывают, насколько мы были счастливы. Случившееся меня сильно ранило. Каждый день я требовала Мауро подать документы на развод. Когда он понял, что обратной дороги нет, то сказал мне, что так не может продолжаться, и если разлука –\- единственный способ положить конец боли, то мы это сделаем. Мы пошли к адвокату. Через два дня Мауро согласился на все условия и мы подписали соглашение.

На следующий день он написал мне то, что никто никогда не писал: "Я отдал тебе все, и ты имеешь все. Надеюсь, ты будешь счастлива, потому что это сделает меня счастливым". И тут я поняла что-то: даже имея все, у меня нет ничего, если я не с ним.

Я уверена, что плохие времена, которые мы пережили, сделают нашу семью сильнее. Важно то, что у нас обоих была свобода, которая могла положить конец нашей восьмилетней истории. Но, устав от слез, мы снова свободно выбрали друг друга. Я люблю тебя, Мауро", - написала Ванда, прикрепив совместное фото с мужем.

instagram.com/wanda_icardi

Ранее СМИ сообщали, что любовницей Икарди была аргентинская модель, актриса и певица Евгения Суарес.

Нара и Икарди поженились 27 мая 2014 года. Ванда ушла к Мауро от другого футболиста - Макси Лопеса .

. От первого брака у экс-модели осталось трое сыновей. Нынешнему мужу Нара родила двух дочерей.

В 2015 году Икарди уволил своего агента, функции которого после этого стала выполнять его жена.

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

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