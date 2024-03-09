Паркер дважды побывал в нокдауне, но одолел Чжилея и стал новым временным чемпионом WBO (видео)

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер победил китайца Чжана Чжилея в поединке за звание временного чемпиона по версии WBO, который состоялся в андеркарде боя Джошуа – Нганну.

Боксеры сошлись в ночь на 9 марта в саудовском Эр-Рияде. На старте поединка китаец владел преимуществом и даже отправил новозеланца в нокдаун в третьем раунде.

Джозеф нашел силы подняться и выровнять ситуацию, но в восьмом раунде снова оказался на канвасе.

Несмотря на это, Паркер продолжил бой и в заключительных четырех раундах превосходил своего соперника. В итоге судьи раздельным решением отдали победу именно Джозефу – 113:113, 114:112, 115:111.

Таким образом, Паркер стал новым временным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO.

Обзор боя Чжилей – Паркер

32-летний Паркер одержал свою 35-ю победу (23 – нокаутом) на профессиональном ринге. Также в его пассиве три поражения.

40-летний Чжилей потерпел второе поражение в карьере. Также в его послужном списке 26 побед (21 – нокаутом) и одна ничья.

Напомним, в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа во втором раунде эффектно уничтожил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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