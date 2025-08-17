Паркер отреагировал на просьбу Усика отсрочить обязательную защиту титула WBO

Джозеф Паркер / © Associated Press

Реклама

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал просьбу абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика отсрочить их переговоры о бое из-за травмы.

"Я хочу, чтобы следующий бой был с Усиком. Я знаю, что он заслуживает этого времени, чтобы восстановиться и отдохнуть с семьей. Когда он будет готов, я с радостью начну переговоры и увидим, сможем ли мы организовать бой.

Есть отсрочка, чтобы выиграть больше времени из-за травмы, и надеюсь, когда он решит вернуться, тогда мы сможем договориться. Если нам удастся это сделать, это будет здорово", – сказал Паркер в интервью talkSPORT Boxing.

Реклама

По информации BoxingScene, Усик попросил увеличить срок переговоров касательно организации поединка с Паркером из-за давней травмы спины.

Отметим, что 24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой между Усиком и Паркером. Украинцу и новозеландцу дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, иначе будут назначены промоутерские торги.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Даниеля Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Реклама

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Паркер последний раз выходил в ринг в феврале этого года, когда во втором раунде нокаутировал конголезского боксера Мартина Баколе. Сначала новозеландец должен был биться с Дюбуа за пояс IBF, но за несколько дней до поединка британец снялся из-за вирусной инфекции.

33-летний Паркер имеет 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения – от Энтони Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Новозеландец владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016 году в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.

Реклама

Ранее сообщалось, что Паркер под легендарный хит оригинально вызвал Усика на бой.