Паркер узнал своего следующего соперника: с кем будет биться претендент на пояс Усика

Паркер – Вордли

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер проведет бой с временным чемпионом WBA британцем Фабио Уордли.

Поединок официально анонсировала промоутерская компания Queensberry Promotions.

Бой между Паркером и Вордли состоится 25 октября на арене O2 в Лондоне.

Стоит отметить, что Паркер является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Ранее WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера. Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но Александр попросил отложить переговоры о бое с Джозефом из-за травмы спины. WBO пошла навстречу украинцу и предоставила ему отсрочку от переговоров, на какое именно время – неизвестно.

Недавно глава WBO Густаво Оливьери сообщил, что титул Усика не станет вакантным как минимум до конца 2025 года.

Паркер последний раз выходил в ринг в феврале этого года, когда во втором раунде нокаутировал конголезского боксера Мартина Баколе. Сначала новозеландец должен был биться с Даниелем Дюбуа за пояс IBF, но за несколько дней до поединка британец снялся из-за вирусной инфекции.

33-летний Паркер имеет 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения – от Энтони Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Новозеландец владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016 году в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.

30-летний Уордли имеет на своем счету 19 побед (18 – нокаутом) и одну ничью. В последний раз он выходил на ринг в июне этого года, нокаутировав в 10-м раунде австралийца Джастиса Гани.