Паркер во втором раунде эффектно нокаутировал африканца, обещавшего "вырубить" Усика (видео)

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой между временным чемпионом по версии WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером и конголезским боксером Мартином Баколе, который завершился победой новозеландца нокаутом уже во втором раунде.

Баколе согласился выйти в ринг против Паркера на коротком уведомлении. Он заменил обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, который за несколько дней до поединка снялся из-за вирусной инфекции.

После "пристрелки" в стартовом раунде уже во второй трехминутке Паркер поймал Баколе мощным оверхендом, в результате чего тот пошатнулся и упал на канвас. Африканец нашел силы подняться на ноги, но рефери решил, что он уже не способен продолжать бой.

Таким образом, Паркер успешно защитил пояс временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO.

Обзор боя Паркер – Баколе

Добавим, что ранее Баколе сделал несколько громких заявлений, в том числе пригрозил "вырубить" обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика. По словам африканца, он нокаутирует украинца в шестом раунде, если такой поединок состоится.

В послужном списке 33-летнего Паркера 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения – от Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Джозеф владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016-м в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.

31-летний Баколе на профессиональном ринге Баколе провел 23 поединка, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом) и дважды проиграл. Первое поражение он потерпел в октябре 2018 года от американца Майкла Хантера, которого Усик победил еще в 2017 году, когда выступал в крузервейте.

Напомним, победитель боя Дюбуа – Паркер должен был стать следующим соперником Усика. Об этом украинский боксер сам недавно заявил, изъявив желание снова стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте. После того, как поединок британца с новозеландцем сорвался, Александр подтвердил, что и дальше хочет биться с Дюбуа.

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