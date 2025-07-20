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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Паркер вызвал на бой Усика после победы в реванше с Дюбуа – что ответил украинец (видео)

Новозеландец хочет стать следующим соперником украинского чемпиона.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Усик

Александр Усик / @leighdawneysportpix @queensberrypromotions

Временный обладатель титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер вызвал на бой абсолютного чемпиона мира Александра Усика после победы украинца в поединке-реванше с Даниелем Дюбуа.

Новозеландский боксер после завершения реванша Усик – Дюбуа поднялся в ринг и сказал Александру, что хочет стать следующим его соперником.

Украинец ответил, что не знает, проведет ли бой с Паркером, а сейчас просто хочет отдохнуть.

"Отличная работа, Александр. Отдохни, скоро увидимся", – написал Паркер, опубликовав видео с Усиком в соцсети X.

Также 33-летний Паркер высказался о победе Усика в реванше с Дюбуа.

"Было прекрасно видеть, как он победил и стал абсолютным чемпионом мира. Я буду ждать своей возможности и посмотрю, даст ли он мне шанс. Надеюсь, мы сможем поделить ринг и провести большой бой.

Он – исключительный боец, очень сильный, всегда держит в напряжении. Этот бой было действительно зрелищным. Я сидел на краю своего места и думал: "Что же будет дальше?"

Теперь нам нужно составить план. Я должен выйти в ринг и биться. Я ждал слишком долго", – сказал Паркер в комментарии Pro Boxing Fans.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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