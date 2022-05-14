"Парня разорвало в куски, а собаки ели его ногу": чемпион мира по скалолазанию рассказал об ужасной гибели товарища в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе погиб товарищ двукратного чемпиона мира по скоростному скалолазанию Данила Болдырева.

Украинский чемпион до сих пор не может поверить в ужасы, которые принесли в город российские оккупанты.

"Это очень тяжело. У меня там мой лучший друг. Там тяжелая ситуация. То, что мне друг рассказывал об этих братских могилах, об этих детях, захороненных на футбольных полях в 30-ти сантиметрах от поверхности земли, людей заставляют закапывать это все.

Там ужас. Сейчас даже вспоминать то, что он рассказывал, тяжело. Там ужас, как многие погибли. Там настоящее варварство творили… бомбили Драмтеатр, зная, сколько там людей, в спину стреляли. Может, я сейчас буду звучать как ребенок, но мне не верится в это все, в то, что мне рассказали. У меня есть фото парня, он был КМС по самбо, очень перспективным спортсменом, он страховал меня, когда я готовился к чемпионату мира в Японии… Его разорвало в клочья. Его отец с моим другом искали этого парня, увидели, что собака что-то ест, а это была его нога.

Когда это варварство покажут по всему миру, люди просто в шоке будут. Хотя и говорят, что почувствовать боль можно только тогда, когда сама через это прошла. Но нет, когда эти ужасы будут показаны, каждый в мире в шоке будет, ощутит частицу этих страданий. Однако я такой, что какие бы проблемы ни были, все равно буду верить в лучшее. Если говорить о спорте, то даже когда мне было тяжело, когда у меня в 2017 году погиб дедушка в Донецке, что мне за отца был, а я его похоронить не мог, когда у меня травмы были, я всегда находил мотивацию, продолжал любить жизнь, Украину.

Я сердцем верю, что все будет хорошо с Мариуполем, что все эти пришедшие пушилины они пойдут оттуда вперед ногами. Мы построим Мариуполь. Все поможем кто чем может. Да, те, кто потерял близких, тем я даже не знаю, как помочь… Но я верю, что Мариуполь будет украинским. Да, там будет много боли, однако наша любовь, любовь к украинской земле, к украинскому народу, она победит эту боль. Хочу верить в это. Я имею на это право. Не буду верить в плохое", – заявил Болдырев в интервью Xsport.

Напомним, что в Мариуполе российские оккупанты убили украинского эксбоксера и судью Алексея Купырева.

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