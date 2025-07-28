Партизан – Александрия: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги конференций

"Александрия" – "Партизан" / © ФК Александрия

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В четверг, 31 июля, "Александрия" сыграет с сербским "Партизаном" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на домашнем стадионе "Партизана" в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между этими командами состоялась в польском Катовице и завершилась поражением серебряного призера чемпионата Украины со счетом 0:2.

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Где смотреть матч Партизан – Александрия

Матч "Партизан" – "Александрия" в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ставки букмекеров на матч Партизан – Александрия

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сербский клуб. На победу "Партизана" можно поставить с коэффициентом 1,79. Ничья – 3,55. Выигрыш александрийцев – 4,45.

На итог двухматчевого противостояния аналитики ставки не принимают, поскольку вообще не сомневаются в выходе белградцев в следующую стадию.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с проигравшим пары "Митьюлланд" (Дания) – "Хиберниан" (Шотландия). В первом поединке между этими командами была зафиксирована ничья 1:1. Тот, кто проиграет, вылетит из еврокубков.

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