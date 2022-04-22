"Пасхальные подарочки для наших Героев": Зозуля отправил ВСУ очередную партию помощи (фото)

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля продолжает активно помогать украинской армии во время войны с российскими оккупантами.

32-летний футболист Роман Зозуля отчитался у себя в Facebook о том, что посодействовал отправке двух бронированных автомобилей для Вооруженных Сил Украины. Внутрь в авто также упаковали "полезные и важные принадлежности" для наших воинов.

"Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им лишней не будет. Сегодня отправили в Украину два бронированных авто, традиционно, упакованные разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие Пасхальные подарочки для наших Героев", - написал Зозуля.

Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им не будет лишней. Сегодня отправили в Украину 2... Опубликовано Романом Зозулей Четверг, 21 апреля 2022 г.

Роман также поблагодарил людей, которые помогали ему в этом деле. Среди них, в частности, известный украинский футболист Дмитрий Чигринский, который сейчас выступает в чемпионате Греции.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине оккупанты убили украинского призера чемпионата Европы по пулевой стрельбе.

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