"Патриот не только Украины": экс-чемпион мира высказался о скандале с флагом Ломаченко

"Патриот не только Украины": экс-чемпион мира высказался о скандале с флагом Ломаченко

Вячеслав Сенченко считает, что Василию стоило праздновать победу с двумя флагами.

Известный украинский боксер, бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко прокомментировал скандальный поступок своего соотечественника Василия Ломаченко отпраздновать в ринге победу над ганцем Ричардом Комми с флагом родного города - Белгород-Днестровского, а не Украины.

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"Однажды я уже делился мнением на эту тему. Я считаю, что если ты выходишь на международную арену... Это ведь не чемпионат Украины, где каждый свой город представляет. Это бой за звание чемпиона мира, где мы представляем свою страну. Однозначно, должен быть флаг Украины у него на плечах.

Ломаченко - патриот не только Украины. Он любит свой город, я поддерживаю это. Могли взять флаг города и флаг страны. Не знаю, может кто-то из команды упустил этот момент. Считаю, что флаг Украины должен быть, или два флага", - сказал Сенченко в интервью YouTube-каналу Два Боковых.

Ранее ТСН Проспорт писал, что появление Ломаченко в ринге без флага Украины жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей - 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал второстепенный пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года, когда Василий потерял свои чемпионские титулы. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.

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