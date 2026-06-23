Пауза на два часа: на ЧМ-2026 матч впервые прервали из-за молнии

Франция — Ирак / © Associated Press

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В ночь на 23 июня на чемпионате мира-2026 по футболу был сыгран самый длинный матч на турнире — поединок между сборными Франции и Ирака прервали из-за ливня и угрозы молнии.

Почти сразу после завершения первого тайма диктор на стадионе "Lincoln Financial Field" в американском городе Филадельфия сообщил, что начало второй половины встречи будет отложено из-за погодных условий.

Франция — Ирак / © Associated Press

Франция — Ирак / © Associated Press

Франция — Ирак / © Associated Press

Франция — Ирак / © Associated Press

Причиной приостановки матча стали особые правила безопасности в США, неоднократно обсуждавшиеся еще до старта турнира.

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В случае фиксации молнии или другой электрической активности в пределах восьми миль (около 13 км) от стадиона без полностью закрытой крыши матч необходимо приостановить как минимум на пол часа. Если за это время новые разряды не будут зафиксированы, поединок могут возобновить сразу после готовности команд. Однако любая новая электрическая активность за этот период автоматически запускает новый 30-минутный отсчет.

Более того, поединок придется остановить снова, если молнию зафиксируют в указанном радиусе даже сразу после возобновления игры.

Поэтому начало второго тайма матча Франция — Ирак переносили еще несколько раз.

Франция — Ирак / © Associated Press

В итоге команды вернулись на поле только через два часа и доиграли поединок, который таким образом длился почти четыре часа.

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Французы разгромили Ирак со счетом 3:0. Дублем в составе "Ле Блэ" отличился Килиан Мбаппе, еще один гол забил Усман Дембеле.

Франция — Ирак / © Associated Press

В стартовом туре этой группы Франция одолела Сенегал (3:1), а Норвегия разбила Ирак (4:1).

В другом поединке 2-го тура квартета I норвежцы с дублем Эрлинга Холанда одолели сенегальцев (3:2).

После второго тура Франция и Норвегия (по 6 очков) обеспечили себе выход в плей-офф. Сенегал и Ирак пока остаются без зачетных баллов.

В заключительном третьем туре Франция сыграет с Норвегией, а Ирак сразится с Сенегалом. Оба поединка состоятся 26 июня, в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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