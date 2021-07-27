Паузы не будет: Билодид рассказала о планах на будущее и завоеванной медали на Олимпиаде в Токио

Паузы не будет: Билодид рассказала о планах на будущее и завоеванной медали на Олимпиаде в Токио

Спортсменка уже вернулась на родину.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио дзюдоистка Дарья Билодид сообщила, что не намерена делать паузу в своей карьере, опровергнув тем самым слова своего отца.

Также 20-летняя спортсменка призналась, что планирует в следующие месяц-два отдохнуть, после чего сменить весовую категорию и начать подготовку к следующим стартам.

"Уже прошло несколько дней после моего выступления. Сейчас я понимаю, что эта медаль очень важна для меня. Эта медаль всегда будет в истории, это первая медаль в женском дзюдо для Украины. Такая память на всю жизнь для меня и моей семьи", - сказала Дарья в эфире Суспільне.Спорт.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

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