Павелко: Для всей сборной Украины наши воины – герои, и мысленно они с ними на передовой

Павелко: Для всей сборной Украины наши воины – герои, и мысленно они с ними на передовой

Президент УАФ посетил раненых защитников Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко посетил раненых военнослужащих в днепровском военном госпитале. В гости к защитникам также пришел первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Во время посещения Андрей Павелко организовал для воинов видеосвязь с игроками национальной сборной Украины Андреем Пятовым, Андреем Ярмоленко, Александром Зинченко и Русланом Малиновским.

"С первого дня полномасштабного вторжения российских фашистов в Украину игроки национальной сборной объединились ради мощной всесторонней поддержки наших вооруженных сил. Мобилизация вокруг защиты Украины миллионов болельщиков по всему миру, регулярные обращения к руководителям других государств, финансовая помощь, медикаменты, гуманитарные грузы для наших воинов Для всех сборников наши воины — герои, и мысленно они с ними на передовой... Они откровенно об этом говорили во время видеосвязи, которую я организовал им с ранеными военными в госпитале Днепра. они считают настоящими героями и гордятся ими", — приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.

Напомним, что футболисты "Динамо" Киев посетили одну из больниц, чтобы лично пожать руки раненым украинским военным.

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