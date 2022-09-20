Павелко и Демьяненко получили обвинение в попытке рейдерского захвата футбольной организации

Ассоциация ветеранов футбола Украины (АВФУ) на своём официальном сайте опубликовала заявление с названием "Обращение ветеранов футбола Украины по поводу рейдерского захвата АВФУ", в котором президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко обвиняются в попытке рейдерского захвата организации.

"Украинская ассоциация футбола продолжает борьбу против любых независимых субъектов, которые могут иметь свободное от Павелко и компании мнение относительно развития футбола Украины.

Нынешнее руководство УАФ, пытаясь противоправно продлить сроки своих полномочий, занимается антифутбольной деятельностью, провоцируя очередные скандалы и внося в некогда объединенное футбольное сообщество раздор и споры.

После проигранного УАФ в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) дела против руководителя Ассоциации ветеранского футбола Украины Олега Собуцкого (напомним, высшая спортивная судебная инстанция отменила пожизненное отстранение А.Собуцкого, заменив его пятилетним сроком дисквалификации), футбольные чиновники УАФ теперь пытаясь насильно захватить власть в АВФУ.

Решение CAS по делу А.Собуцкого доказало всему мировому футбольному сообществу, что в Украине отсутствует независимое и справедливое футбольное правосудие.

Вопреки Уставу Ассоциации ветеранского футбола Украины, подчиненные Павелко наспех устраивают «исполком», на котором планируют "избрать" лояльного и удобного для себя кандидата, первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко, руководителем АВФУ.

Именно Анатолий Демьяненко, выполняя прямые указания руководства УАФ, не имея на то никаких полномочий, принялся организовывать исполком АВФУ. И себя лично А.Демьяненко записал в бюллетень для голосования единственным кандидатом на должность руководителя АВФУ. Сами бюллетени с результатами голосования господин Демьяненко предлагает посылать на электронную почту... работника УАФ.

Очевидно, что такие понятия как "конфликт интересов" и "независимость АВФУ как субъекта футбола" для Демьяненко и его идейных и материальных вдохновителей остаются неизвестными.

Чтобы "найти" достаточное количество лояльных голосов, в последние дни на членов Исполкома АВФУ происходит безумное давление — УАФ привычными для себя методами, с помощью шантажа и запугивания, заставляет их участвовать в незаконном голосовании.

Ассоциация ветеранов футбола Украины категорически против вмешательства руководящих органов УАФ в свою деятельность. АВФУ выступает за проведение согласно Уставу АВФУ законных выборов президента и руководящих органов путем широкой дискуссии и обсуждения программ кандидатов.

Глубоко убеждены, что только такие демократические и общепринятые методы будут способствовать развитию ветеранского футбола в Украине", — говорится в заявлении.