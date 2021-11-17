Пекин ужесточил правила въезда на фоне подготовки к зимней Олимпиаде

В то же время показатель заболеваемости в Китае значительно ниже, чем в большинстве стран.

В Пекине со среды, 17 ноября, ужесточили правила въезда, обязав посетителей китайской столицы предъявлять отрицательные результаты тестов на COVID-19 и резко сократив внутренние перевозки.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что соответствующее решение местные власти приняли на фоне подготовки к зимним Олимийским играм-2022, до начала которых осталось менее ста дней.

"Пекин является столицей и имеет прочные региональные и международные связи. Вирус не должен попасть и распространиться по Пекину", — заявил представитель города Сюй Хэцзянь.

Теперь все гости обязаны демонстрировать при въезде в столицу отрицательный результат COVID-теста, полученный в течение 48 часов.

Кроме того, рейсы из китайских районов повышенного риска отменили или ограничили одной поездкой в день с ограниченной вместимостью.

Новые ограничения также требуют от более 30 тысяч человек, работающих с импортом холодовой цепи в городе, каждые три дня сдавать тесты на коронавирус.

В то же время показатель заболеваемости в Китае значительно ниже, чем в большинстве стран. Так, в среду, 17 ноября, в КНР зарегистрировали всего восемь случаев заражения коронавирусом.

Зимняя Олимпиада состоится в Пекине в период с 4 по 20 февраля. По предварительным оценкам, 2,9 тыс. спортсменов должны будут пройти полную вакцинацию или же пойти на 21-дневный карантин по прибытии. К тому же всех участников соревнований ежедневно будут проверять на коронавирус.

С марта прошлого года Китай ввел чрезвычайно строгий пограничный контроль, разделив семьи и оставив немало граждан без возможности вернуться на работу за пределами страны.

В этом году правила смягчились, однако въезжающим в страну по-прежнему необходимо пройти недельный карантин в гостиницах, мониторинг и тестирование.

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