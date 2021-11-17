Пекин ужесточил правила въезда на фоне подготовки к зимней Олимпиаде

В то же время показатель заболеваемости в Китае значительно ниже, чем в большинстве стран.
В Пекине со среды, 17 ноября, ужесточили правила въезда, обязав посетителей китайской столицы предъявлять отрицательные результаты тестов на COVID-19 и резко сократив внутренние перевозки.
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что соответствующее решение местные власти приняли на фоне подготовки к зимним Олимийским играм-2022, до начала которых осталось менее ста дней.
"Пекин является столицей и имеет прочные региональные и международные связи. Вирус не должен попасть и распространиться по Пекину", — заявил представитель города Сюй Хэцзянь.
Теперь все гости обязаны демонстрировать при въезде в столицу отрицательный результат COVID-теста, полученный в течение 48 часов.
Кроме того, рейсы из китайских районов повышенного риска отменили или ограничили одной поездкой в день с ограниченной вместимостью.
Новые ограничения также требуют от более 30 тысяч человек, работающих с импортом холодовой цепи в городе, каждые три дня сдавать тесты на коронавирус.
В то же время показатель заболеваемости в Китае значительно ниже, чем в большинстве стран. Так, в среду, 17 ноября, в КНР зарегистрировали всего восемь случаев заражения коронавирусом.
Зимняя Олимпиада состоится в Пекине в период с 4 по 20 февраля. По предварительным оценкам, 2,9 тыс. спортсменов должны будут пройти полную вакцинацию или же пойти на 21-дневный карантин по прибытии. К тому же всех участников соревнований ежедневно будут проверять на коронавирус.
С марта прошлого года Китай ввел чрезвычайно строгий пограничный контроль, разделив семьи и оставив немало граждан без возможности вернуться на работу за пределами страны.
В этом году правила смягчились, однако въезжающим в страну по-прежнему необходимо пройти недельный карантин в гостиницах, мониторинг и тестирование.
Читайте также:
- Сборная Украины завершит зимние Олимпийские игры-2022 без медали — прогноз
- Украина заявила о намерении принять зимние Олимпийские игры: реакция МОК
- Стало известно место проведения зимних Олимпийских игр-2026