Пенальти, автогол и удаление: "Металлист 1925" расписал боевую ничью с одним из аутсайдеров УПЛ

Харьковский клуб дважды вел в счете, но не удержал победу.

"Металлист 1925" и "Львов" поделили очки в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился вничью - 2:2 .

Уже на 5-й минуте встречи харьковчане повели в счете - Ярослав Мартынюк реализовал пенальти. На 8-й минуте львовяне ответили - голом отличился Владислав Бугай.

К перерыву номинальные хозяева снова смогли выйти вперед. На 22-й минуте точный удар в свой актив занес Ростислав Русин. Однако для победы этого оказалось мало - на 66-й минуте автогол защитника харьковского клуба Никиты Безуглого позволил львовской команде вырвать ничью.

Отметим, что за несколько минут до конца основного времени "Металлист 1925" остался в меньшинстве - Мартынюк заработал вторую желтую карточку, которая превратилась для него в красную.

Металлист 1925 - Львов: турнирное положение после матча

После этого матча "Металлист 1925" с 9 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" имеет 5 зачетных очков и идет 12-м.

В следующем туре харьковчане 19 октября будут принимать "Минай", а львовский коллектив днем ранее встретится с "Вересом".

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