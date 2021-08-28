Пенальти и удаление не помогли: "Челси" выстоял в матче АПЛ с "Ливерпулем" и увез домой ничью

Пенальти и удаление не помогли: "Челси" выстоял в матче АПЛ с "Ливерпулем" и увез домой ничью

"Красные" и "синие" выдали боевой поединок, но не определили сильнейшего.

"Ливерпуль" и лондонский "Челси" поделили очки в матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1.

Гостям удалось реализовать первый же их голевой момент в поединке. После навеса с углового Кай Хаверц на ближней штанге ударом головой забросил мяч за шиворот Алиссону и открыл счет.

"Красные" отыгрались перед самым перерывом. После подачи с углового Рис Джеймс спас лондонцев от пропущенного гола лишь игрой рукой. Как итог - пенальти и удаление для игрока "Челси". Мохамед Салах с 11-метровой отметки не промазал.

twitter.com/LFC

Однако воспользоваться численным преимуществом после перерыва "Ливерпуль" не смог. "Синие" не дали разгуляться хозяевам и смогли без особых проблем отстоять ничью.

Обе команды набрали по 7 очков и делят 2-е и 3-е места в турнирной таблице АПЛ. Лидирует "Вест Хэм" с теми же 7 баллами в активе.

В 4-м туре "Ливерпуль" в гостях встретится с "Лидсом", а "Челси" дома примет "Астон Виллу".

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