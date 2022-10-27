Пенальти после финального свистка: испанский гранд вылетел из Лиги чемпионов в матче с безумной концовкой (видео)

Поединок между "Атлетико" и "Байером" запомнился просто огненной развязкой.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и леверкузенским "Байером" точно войдет в историю самого престижного еврокубка.

Напряженный поединок порадовал нейтральных болельщиков не только своей результативностью, но и невероятной концовкой.

Команде Диего Симеоне обязательно нужно было побеждать в этой встрече, чтобы сохранить шансы на плей-офф Лиги чемпионов. В первом тайме гости дважды забили в ворота "матрасников" - отличились Мусса Диаби и Каллум Хадсон-Одои. Мадридцы ответили только голом Янника Карраско.

После перерыва Родриго де Пауль красивым обводящим ударом сравнял счет, но ничья абсолютно не устраивала хозяев, поэтому "Атлетико" продолжал давить на ворота соперника.

После последней атаки "матрасников", не увенчавшейся успехом, главный арбитр матча Клеман Тюрпен дал финальный свисток. Однако это был еще не конец. Видеоассистент посоветовал просмотреть заключительный игровой эпизод и рефери, воспользовавшись системой VAR, назначил пенальти в ворота "Байера" за игру рукой защитника Пьеро Инкапье.

Следовательно, команды вернулись на поле. Карраско принялся выполнять одиннадцатиметровый. Но его удар с отметки отразил вратарь "фармацевтов" Лукаш Градецки, добивание Сауля Ньигеса приняла на себя перекладина, а третью попытку от Рейнилдо заблокировал все тот же Карраско. "Атлетико" драматично вылетел из Лиги чемпионов.

Видеообзор матча "Атлетико" - "Байер"

В другом матче этой группы бельгийский "Брюгге" дома разгромно проиграл португальскому "Порту" - 0:4.

португальскому "Порту" - 0:4. После 5 туров "Брюгге" (10 очков) и "Порту" (9) обеспечили себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. "Атлетико" (5) и "Байер" (4) в последнем туре заочно поборются за путевку в Лигу Европы.

Матчи заключительного 6-го тура ЛЧ состоятся 1 ноября: "Порту" - "Атлетико", "Байер" - "Брюгге".

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